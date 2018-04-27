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Челнинский «Горкоммунхоз» незаконно заработал 1 млн рублей на кладбищенских лопатах
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Челнинский «Горкоммунхоз» незаконно заработал 1 млн рублей на кладбищенских лопатах 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
На сотрудников МУП «Горкоммунхоз» возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Генеральная прокуратура России сообщает, что компания незаконно заработала 1 миллион рублей, оказывая похоронно-ритуальные услуги. Обнаружить нарушения удалось в ходе проверки деятельности МУП «Горкоммунхоза» сотрудниками прокуратуры Набережных Челнов. В период с 2017 по 2018 год сотрудники МУПа собирали с челнинцев, хоронивших своих близких, по 245 рублей. Деньги якобы шли на оформление документов и прокат лопат. Прокуратура посчитала такие услуги незаконными. Материалы проверки направлены следственным органам. Расследование продолжается, резюмирует пресс-служба прокуратуры.
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