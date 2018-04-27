В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу, совершенную у 80-летней пенсионерки

В дежурную часть ОМВД по г. Мичуринску поступило сообщение от 80-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила полицейским, что неизвестная женщина похитила из ее квартиры 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, соседей и других возможных свидетелей, тщательно обследовали место происшествия. Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала о том, что неизвестная женщина шла за ней с улицы и вошла в ее квартиру под предлогом возврата денег за электроэнергию. Незнакомка представилась работником электросетей. Злоумышленница заставила бабушку писать какое-то заявление, а потом протянула ей пять тысяч рублей и попросила дать сдачу. Растерявшаяся пенсионерка, толком не поняв, за что нужно дать сдачу, повела злоумышленницу в комнату и стала доставать денежные сбережения. Пожилая женщина открыла платяной шкаф и вытащила из кармана халата мешочек с деньгами и начала отсчитывать сдачу. Далее сотрудница электросетей вдруг повела бабушку обратно в кухню, чтобы та расписалась в заявлении, а сама удалилась на несколько минут обратно в комнату. После этого незнакомка резко распрощалась с пенсионеркой и быстро ушла. Вернувшись в комнату, пожилая женщина обнаружила, что у нее пропали все ее сбережения — 85 тысяч рублей.

Было установлено, что к краже причастны две женщины и мужчина, которые следили за потерпевшей еще на улице. Благодаря системе АПК-безопасный город стало известно, что преступники передвигаются на автомобиле Хендай, а также номерной знак транспортного средства. Ориентировки были разосланы по всей области. Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД в поселке Новая Ляда. В салоне находились все трое подозреваемых — жители Владимирской и Московской областей. Полицейские изъяли у них 78 тысяч рублей, украденных у пенсионерки. Остальные деньги воры успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.