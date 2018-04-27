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Начальника подразделения спасателей подозревают в служебном подлоге на Дону
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Начальника подразделения спасателей подозревают в служебном подлоге на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Начальник территориального подразделения поисково-спасательной службы Ростовской области подозревается в служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как установлено в ходе прокурорской проверки, с целью улучшения показателей работы подозреваемый составил протокол о нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах на мужчину, который не совершал противоправных деяний
В настоящее время в отношении начальника подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура.
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