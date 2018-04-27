Начальника подразделения спасателей подозревают в служебном подлоге на Дону

Начальник территориального подразделения поисково-спасательной службы Ростовской области подозревается в служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, с целью улучшения показателей работы подозреваемый составил протокол о нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах на мужчину, который не совершал противоправных деяний