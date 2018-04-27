Ещё
Сотрудниками полиции в подмосковном Ступино раскрыта кража иконы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудниками полиции в подмосковном Ступино раскрыта кража иконы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Ступино поступило сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры неизвестный совершил кражу иконы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств Участники организованной группы подозреваются в серии краж из домовладений в Ростовской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
Путин поблагодарил россиян за понимание150
На Украине захотели забрать Крымский мост188
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине278
Умер Геннадий Печников1
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение