Сотрудниками полиции в подмосковном Ступино раскрыта кража иконы

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Ступино поступило сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры неизвестный совершил кражу иконы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.