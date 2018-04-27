Четырнадцать килограммов марихуаны изъяли полицейские изъяли у жителя Кемеровской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тисульскому району в ходе проведения операции «Сбытчик» получили оперативную информацию о том, что житель поселка Белогорск незаконно хранит наркотики. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий эти сведения подтвердились. Полицейские изъяли по местам жительства и работы подозреваемого несколько мешков с веществом растительного происхождения с запахом конопли. Проведенная экспертиза показала, что внутри них находилось более 14 килограммов марихуаны.

Задержанный, которым оказался 21-летний житель Белогорска, рассказал, что находил и собирал дикорастущее наркотикосодержащее растение в районном центре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.