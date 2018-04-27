Ещё
Четырнадцать килограммов марихуаны изъяли полицейские изъяли у жителя Кемеровской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырнадцать килограммов марихуаны изъяли полицейские изъяли у жителя Кемеровской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тисульскому району в ходе проведения операции «Сбытчик» получили оперативную информацию о том, что житель поселка Белогорск незаконно хранит наркотики. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий эти сведения подтвердились. Полицейские изъяли по местам жительства и работы подозреваемого несколько мешков с веществом растительного происхождения с запахом конопли. Проведенная экспертиза показала, что внутри них находилось более 14 килограммов марихуаны.
Задержанный, которым оказался 21-летний житель Белогорска, рассказал, что находил и собирал дикорастущее наркотикосодержащее растение в районном центре.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске На Ставрополье сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии квартирных краж В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
Путин поблагодарил россиян за понимание150
На Украине захотели забрать Крымский мост188
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине278
Умер Геннадий Печников1
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение