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Пенсионер надругался над девочкой возле магазина в Ставрополе
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Пенсионер надругался над девочкой возле магазина в Ставрополе 

360tv.ru 1 час назад
64‐летнего пенсионера подозревают в изнасиловании 11‐летней школьницы. Об этом сообщил СК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, 18 апреля в Ставрополе пенсионер надругался над несовершеннолетней школьницей. Это произошло возле одного из магазинов города. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего
14-летнего
возраста».
Обстоятельства случившегося выясняются.
Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка в Видном. В полицию с заявлением обратилась жительница Московской области. Она заявила, что в минувшую среду ее сожитель надругался над ее  13-летней
дочерью, которая учится в шестом классе.
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