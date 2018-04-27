Пенсионер надругался над девочкой возле магазина в Ставрополе

64‐летнего пенсионера подозревают в изнасиловании 11‐летней школьницы. Об этом сообщил СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 18 апреля в Ставрополе пенсионер надругался над несовершеннолетней школьницей. Это произошло возле одного из магазинов города. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего

14-летнего

возраста».

Обстоятельства случившегося выясняются.

Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка в Видном . В полицию с заявлением обратилась жительница Московской области . Она заявила, что в минувшую среду ее сожитель надругался над ее 13-летней

дочерью, которая учится в шестом классе.