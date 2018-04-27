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Обмотанный проводами волгоградец грозил взорвать суд из-за отобранных прав
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Обмотанный проводами волгоградец грозил взорвать суд из-за отобранных прав 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Срочная помощь сотрудников Росгвардии потребовалась сегодня на улице Удмуртской в Красноармейском районном суде Волгограда. Там, обмотанный проводами мужчина необжиданно начал грозить взорвать здание, если ему срочно не вернут водительское удостоверение.
— Мужчина, не очень хорошо говоривший по-русски, заявил что недоволен действиями районного суда и взорвет его, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах. Прибывшими на место сотрудниками Росгвардии он был задержан. Каких-либо взрывчатых веществ или оружия у него при себе не было — только провода, которыми он был обмотан.
В ходе опроса мужчина заявлял, что ему было необходимо выдвинуть свои требования президенту России Владимиру Путину. Президента он хотел просить срочно прислать в Красноармейский суд спецназ, чтобы вернуть отобранное водительское удостоверение.
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