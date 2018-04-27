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В Марий Эл из-за некачественной медпомощи возбуждено три уголовных дела
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В Марий Эл из-за некачественной медпомощи возбуждено три уголовных дела 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В СУ СКР по Марий Эл в 2018 году поступило 7 сообщений о некачественном оказании медицинской помощи, из-за которой либо здоровью пациента был нанесен серьезный вред, либо пациент умер. После проверок было возбуждено 3 уголовных дела, сообщает республиканское следственное управление.
В 2017 году следователи проверили 16 сообщений о преступлениях, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи. Возбуждено 10 уголовных дел.
«Особое внимание обращает на себя то, что потерпевшими становятся несовершеннолетние. Из 17 уголовных дел по 7 потерпевшими являлись дети различных возрастов: от новорожденных до 8-летнего возраста», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент к уголовной ответственности привлечены врачи МУЗ «Волжская ЦГБ», ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» и ГБУ РМЭ «Детская РКБ». Сейчас расследование ведется по 11 случаям.
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