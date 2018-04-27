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Полицейские с поличным задержали в Воронеже подозреваемых в совершении серии из автомобилей
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Полицейские с поличным задержали в Воронеже подозреваемых в совершении серии из автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСО УМВД России по г. Воронежу задержали подозреваемых в серии краж имущества из автомобилей. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления четверо местных жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Злоумышленники были задержаны в момент совершения очередного преступления в Советском районе.
Установлено, что в апреле текущего года неизвестные совершили четыре факта хищения из автомобилей. Все кражи были совершены при помощи сканирующих устройств либо путем разбития стекла в транспортном средстве. Предметом преступного посягательства становились денежные средства, золотые изделия, сотовые телефоны и планшетные компьютеры. Также установлено, что подозреваемые в марте совершили квартирную кражу. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 500 000 рублей.
В отделе полиции злоумышленники полностью признали свою вину. Кроме того, установлена причастность задержанных к совершению преступлений на территории Белгородской области. Часть похищенного изъята в ходе обыска.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО.
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