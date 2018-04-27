Полицейские с поличным задержали в Воронеже подозреваемых в совершении серии из автомобилей

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСО УМВД России по г. Воронежу задержали подозреваемых в серии краж имущества из автомобилей. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления четверо местных жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Злоумышленники были задержаны в момент совершения очередного преступления в Советском районе.

Установлено, что в апреле текущего года неизвестные совершили четыре факта хищения из автомобилей. Все кражи были совершены при помощи сканирующих устройств либо путем разбития стекла в транспортном средстве. Предметом преступного посягательства становились денежные средства, золотые изделия, сотовые телефоны и планшетные компьютеры. Также установлено, что подозреваемые в марте совершили квартирную кражу. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 500 000 рублей.

В отделе полиции злоумышленники полностью признали свою вину. Кроме того, установлена причастность задержанных к совершению преступлений на территории Белгородской области . Часть похищенного изъята в ходе обыска.