В офисе главы муниципального отдела полиции на Урале прошли обыски по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Обыски прошли в офисе и доме начальника муниципального отдела МВД «Сысертский» в Свердловской области и двоих его заместителей для в рамках уголовного дела по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве». Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями при сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ и службы собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области проведены обыски в служебных помещениях и жилище начальника муниципального отдела МВД «Сысертский» и двоих его заместителей, а также в жилище посредника — гражданского лица — для отыскания предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, возбужденного по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дело расследуется по сообщению о том, что в 2016-2017 годах ряд должностных лиц сысертского отдела полиции при посредничестве получили несколько взяток за покровительство при регистрации мигрантов в Сысерти.

В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили в беседе с корреспондентом ТАСС, что должностные лица органов внутренних дел не задерживались. «Оперативно-следственные действия проводились в рамках бесфигурантного уголовного дела», — отметили в полиции.