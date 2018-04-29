В Екатеринбурге возбудили дело из-за гибели провалившегося в колодец ребенка

«Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка», — сообщается на сайте СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

СУ СК сообщает, что днем в субботу мальчик отпросился погулять, однако к 18.00 не явился домой. Тогда мать и отчим начали его поиски. Спустя некоторое время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. На теле не нашли внешних признаков насильственной смерти.

«Выясняется, по какой причине (в результате чьих действий) стало возможным, что сливной колодец оказался открытым, а также кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии», — отметили в следственном управлении.