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В Екатеринбурге возбудили дело из-за гибели провалившегося в колодец ребенка
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В Екатеринбурге возбудили дело из-за гибели провалившегося в колодец ребенка 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
В субботу в Екатеринбурге 10-летний ребенок погиб, провалившись в сливной колодец, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Свердловской области.
«Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка», — сообщается на сайте СУ СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
СУ СК сообщает, что днем в субботу мальчик отпросился погулять, однако к 18.00 не явился домой. Тогда мать и отчим начали его поиски. Спустя некоторое время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. На теле не нашли внешних признаков насильственной смерти.
«Выясняется, по какой причине (в результате чьих действий) стало возможным, что сливной колодец оказался открытым, а также кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии», — отметили в следственном управлении.
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