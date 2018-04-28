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Копейчанка-мошенница пыталась дать взятку полицейскому
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Копейчанка-мошенница пыталась дать взятку полицейскому 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудниками подразделения уголовного розыска ОМВД России по Еманжелинскому району в отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставлена ранее судимая жительница города Копейска, 1974 года рождения.
В ходе разработки и дальнейшего наблюдения полицейскими за подозреваемой, которая на улице города вступила в разговор с потерпевшей, 1937 года рождения, установлено, что данная злоумышленница сообщила своей жертве о необходимости «чистки ауры» в случае, если пенсионерка желает избавиться от личных проблем. Для этого подозреваемая попросила заявительницу принести деньги, что последняя и сделала. Совершив ряд манипуляций с денежной суммой и платком, подозреваемая отдала сверток хозяйке и сказала, чтобы та его не развязывала несколько дней. После чего сотрудники уголовного розыска задержали копейчанку, а похищенные деньги вернули владелице.
«Находясь в помещении территориального органа, подозреваемая предложила денежное вознаграждение и впоследствии передала сумму в размере 20 500 рублей полицейскому за непривлечение ее к уголовной ответственности по факту совершения мошенничества в отношении жительницы, 1937 года рождения. Стражем порядка незамедлительно приняты меры по информированию руководства подразделения и сотрудников группы экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа о даче взятки должностному лицу», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Денежные средства полицейскими изъяты. Собранные сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Еманжелинскому району материалы направлены в территориальное подразделение СУ СК России по Челябинской области.
Следственным отделом по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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