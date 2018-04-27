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Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в ЯНАО
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Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в ЯНАО 

360tv.ru 1 час назад
Правоохранители задержали наркоторговцев в ЯНАО, которые также продавали запрещенные вещества в другом регионе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу ямальского управления Следственного комитета РФ.
В спецоперации по задержанию пятерых преступников, которая проходила 21 апреля в Лабытнанги и Тюмени, принимали участие сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД РФ по ЯНАО и бойцы спецподразделения УМВД РФ по ЯН  АО «Гром»
Правоохранители изъяли 50 граммов запрещенных веществ. Также удалось обнаружить лабораторию по производству наркотиков. Возбуждено уголовное дело.. В Новороссийске мужчину и женщину посадили на 28 лет за распространение синтетических наркотиков. Приговор вынес Ленинский районный суд.
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