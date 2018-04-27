Бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в сутенерстве

Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для бывшего высокопоставленного полицейского, организовавшего занятия проституцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ранее следствием было возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. По версии следствия, экс-полицейский, являясь начальником отделения по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных денежных средств и налогообложения ОЭБ и ПК УМВД России , в 2016 году вложил личные средства в деятельность стриптиз-клуба.

Затем, чтобы повысить доходность заведения, совместно с тремя сотрудниками клуба организовал занятие проституцией на территории заведения, а так же за его пределами. Обвиняемый использовал свое служебное положение и получал финансовую выгоду от незаконной деятельности.

Бывшего стража порядка обвиняют в совершении двух тяжких преступлений, за совершение каждого из которых предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет.

Напомним, трое экс-полицейских входили в состав преступной банды «черных риелторов».