Ещё
Бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в сутенерстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в сутенерстве 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для бывшего высокопоставленного полицейского, организовавшего занятия проституцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ранее следствием было возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. По версии следствия, экс-полицейский, являясь начальником отделения по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных денежных средств и налогообложения ОЭБ и ПК УМВД России, в 2016 году вложил личные средства в деятельность стриптиз-клуба.
Затем, чтобы повысить доходность заведения, совместно с тремя сотрудниками клуба организовал занятие проституцией на территории заведения, а так же за его пределами. Обвиняемый использовал свое служебное положение и получал финансовую выгоду от незаконной деятельности.
Бывшего стража порядка обвиняют в совершении двух тяжких преступлений, за совершение каждого из которых предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет.
Напомним, трое экс-полицейских входили в состав преступной банды «черных риелторов».
В городе N: последние новости
Убийцы среди нас: пятерых пожизненно осужденных преступников выпустили на свободу Нижегородец застрелил экс-возлюбленную и остался умирать рядом с ней Семейная ссора из-за сигарет закончилась убийством в Тонкинскм районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
Путин поблагодарил россиян за понимание150
На Украине захотели забрать Крымский мост188
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине278
Умер Геннадий Печников1
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение