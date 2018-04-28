В Петербурге задержан чиновник Росимущества по подозрению в растрате 224 млн рублей

Взял и не отдал

Константин Калниньш был задержан утром 26 апреля в своей квартире, куда к нему пришли следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников регионального управления ФСБ России . По предварительным данным, чиновник добровольно выдал им $19 тыс. и несколько часов иностранного производства, после чего его доставили на допрос в ГСУ СКР.

Поводом для уголовного дела, как рассказали «Коммерсанту» в Росимуществе, стала инвентаризация собственности, которую провело межрегиональное подразделение ведомства. В ходе инспектирования одна из компаний, по предварительным данным, это ООО «Лидер Транс Групп», не смогла отчитаться о том, куда исчезла часть переданного на хранение имущества. Тогда МТУ обратилось в правоохранительные органы , попросив их провести проверку по данному факту и принять процессуальное решение.

По версии следствия, в период с января по апрель 2017 года МТУ заключило контракты с «Лидер Транс Групп», стопроцентным собственником которого, согласно «СПАРК-Интерфакс», является Алексей Никитин , на хранение имущества, переданного ведомству. Отметим, что, по предварительным данным, предприниматель был задержан.

Как выяснило следствие, «неустановленные лица из числа работников коммерческой структуры» похитили имущество, хранившееся на складе, чем нанесли МТУ ущерб на 224 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», предприниматель обращался к Константину Калниньшу за консультациями о том, какие необходимы документы для уничтожения имущества. Однако на самом деле оно распродавалось, среди утраченного фигурируют как вполне обыденные вещи — автомобиль Honda Accord, так и непонятные — «сборный груз» или «изделия прямоугольной формы из твердого металла с лампами».

В рамках этого уголовного дела сотрудники управления ФСБ провели 27 апреля обыски в МТУ Росимущества, где изымалась финансово-хозяйственная документация, касающаяся этого уголовного дела. 28 апреля Московский райсуд Санкт-Петербурга должен будет рассмотреть ходатайства об избрании меры пресечения для задержанных.