Петербуржец осужден на три с половиной года колонии за истязание семимесячного сына 

28-летний петербуржец признан судом виновным по уголовному делу об угрозе убийством, истязании и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч.2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).
18 февраля нынешнего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приложил к раскаленной сковородке руку своего семимесячного сына и несколько раз ударил. Ребенок с термическими ожогами пальцев и ушибом ягодицы был доставлен в больницу.
Суд приговорил «папашу» к лишению свободы на три с половиной года в колонии общего режима и компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.