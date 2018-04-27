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Петербуржец осужден на три с половиной года колонии за истязание семимесячного сына
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Петербуржец осужден на три с половиной года колонии за истязание семимесячного сына 

Интересант 39 минут назад
28-летний петербуржец признан судом виновным по уголовному делу об угрозе убийством, истязании и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч.2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).
18 февраля нынешнего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приложил к раскаленной сковородке руку своего семимесячного сына и несколько раз ударил. Ребенок с термическими ожогами пальцев и ушибом ягодицы был доставлен в больницу.
Суд приговорил «папашу» к лишению свободы на три с половиной года в колонии общего режима и компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
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