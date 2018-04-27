Петербуржец осужден на три с половиной года колонии за истязание семимесячного сына

28-летний петербуржец признан судом виновным по уголовному делу об угрозе убийством, истязании и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч.2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

18 февраля нынешнего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приложил к раскаленной сковородке руку своего семимесячного сына и несколько раз ударил. Ребенок с термическими ожогами пальцев и ушибом ягодицы был доставлен в больницу.