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Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе
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Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Семеро школьников погибли, еще 12 получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на школу в китайской провинции Шэньси, сообщает BJnews.com.cn. Очевидцы сняли на видео последствия трагедии.
Целью злоумышленника стала средняя школа в уезде Мичши городского округа Юйлинь. Подростки подверглись нападению в тот момент, когда покидали учебное заведение во второй половине дня пятницы, 27 апреля.
На кадрах с места видны тела двух погибших от рук нападавшего девочек и получивший травму руки мальчик.
Подозреваемый задержан (его сняли на видео), о его мотивах ничего не сообщается.
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