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Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9
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Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9 

Газета.Ru 44 минуты назад
Число жертв нападения вооруженного ножом человека на школу в провинции Шэньси возросло до девяти. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.
По данным полиции, погибли семь школьниц и два школьника, еще десять учащихся пострадали. При этом два человека скончались в больнице от полученных ранений.
Как отмечается, правоохранители задержали нападавшего. По словам задержанного, он напал на учеников, потому что когда он учился в школе над ним издевались одноклассники.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на учеников средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь, провинция Шэньси в Китае.
Нападение было внезапным и произошло, когда дети возвращались домой из школы.
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