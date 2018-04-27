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В Северодвинске задержан мужчина с пакетом наркотика
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В Северодвинске задержан мужчина с пакетом наркотика 

АиФ Архангельск 48 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
На Архангельском шоссе, недалеко от въезда в Северодвинск, полиция остановила иномарку, в которой был найден пакет с наркотическими веществами.
В салоне автомобиля оказались три человека. В пресс-службе УМВД России по Архангельской области сообщают, что по предварительным данным, один из них — безработный 31-летний мужчина — распространял наркотики через «закладки».
Досмотрев автомобиль, сотрудники МВД изъяли полимерный пакет с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные могут получить срок до 10 лет лишения свободы.
Ранее областной Следственный комитет объявлял об окончании расследования уголовного дела в отношении шестерых жителей Архангельска. Их будут судить за наркоторговлю.
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