В Северодвинске задержан мужчина с пакетом наркотика 

На Архангельском шоссе, недалеко от въезда в Северодвинск, полиция остановила иномарку, в которой был найден пакет с наркотическими веществами.
В салоне автомобиля оказались три человека. В пресс-службе УМВД России по Архангельской области сообщают, что по предварительным данным, один из них — безработный 31-летний мужчина — распространял наркотики через «закладки».
Досмотрев автомобиль, сотрудники МВД изъяли полимерный пакет с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные могут получить срок до 10 лет лишения свободы.
Ранее областной Следственный комитет объявлял об окончании расследования уголовного дела в отношении шестерых жителей Архангельска. Их будут судить за наркоторговлю.