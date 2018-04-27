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В Костроме серийный вор обчищал «однозамочные» квартиры
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В Костроме серийный вор обчищал «однозамочные» квартиры 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж, сообщает управление МВД по Костромской области.
Заявления о похожих кражах в разных районах Костромы поступили в полицию на днях. В каждом случае вор проникал в жилище и уносил все ценное.
Правоохранители провели расследование и смогли поймать 35-летнего вора с поличным, на очередной краже. На допросе он признался в преступлениях.
Как оказалось, в наш регион он приехал специально на криминальные заработки. Выбирал квартиры, в дверях которых был один замок, и вскрывал его при помощи инструментов. Из квартир он выносил электронику, деньги и ювелирные украшения. Все похищенное нашли в его машине и на съемной квартире.
В ходе обыска, проведенного в автомобиле злоумышленника и на съемном жилье, полицейские все похищенное имущество обнаружили и изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Он находится под стражей.
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