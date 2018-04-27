В Костроме серийный вор обчищал «однозамочные» квартиры

Заявления о похожих кражах в разных районах Костромы поступили в полицию на днях. В каждом случае вор проникал в жилище и уносил все ценное.

Правоохранители провели расследование и смогли поймать 35-летнего вора с поличным, на очередной краже. На допросе он признался в преступлениях.

Как оказалось, в наш регион он приехал специально на криминальные заработки. Выбирал квартиры, в дверях которых был один замок, и вскрывал его при помощи инструментов. Из квартир он выносил электронику, деньги и ювелирные украшения. Все похищенное нашли в его машине и на съемной квартире.

В ходе обыска, проведенного в автомобиле злоумышленника и на съемном жилье, полицейские все похищенное имущество обнаружили и изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Он находится под стражей.