В Костроме полицейские задержали серийного квартирного вора

Костроме задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в серийных квартирных кражах.

Злоумышленник во всем признался. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сообщения о нескольких кражах поступили в полицию в конце апреля из разных районов Костромы. Везде были схожие обстоятельства — проникновение в квартиру и кража ценностей.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что выбирал жилье с одной входной дверью и с помощью отмычек открывал её. После злоумышленник забирал электронику, деньги и ювелирные украшения. Он хранил украденное в машине и съемной квартире.