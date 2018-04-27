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Следствие: житель Тольятти руками задушил человека на вечеринке
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Следствие: житель Тольятти руками задушил человека на вечеринке 

Волга Ньюс 46 минут назад
По версии следствия, 4 марта Виталий с супругой приехал на вечеринку к ее подруге на ул. Механизаторов, где она жила 46-летним Валерием Д. Во время застолья Виталию показалось, что на лице и руках хозяйки квартиры есть синяки от побоев. Об этом он сказал Валерию, когда они курили на лестничной площадке, и поинтересовался, не избивает ли тот сожительницу. В результате мужчины поссорились и начали бороться, упав на пол, но их разнял один из гостей.
Разборка между оппонентами продолжилась на кухне в квартире. По версии следствия, когда они дрались, Виталий сдавил руками шею Валерия и держал, пока тот не перестал сопротивляться.
На следствии, как пояснила Наталья Ангипова, Виталий утверждал, что пытался привести пострадавшего в чувства, но когда понял, что это уже не поможет, зашел в комнату, где были гости и сказал, что, видимо, задушил Валерия. Гости вызвали «скорую», медики констатировали смерть потерпевшего, которая, по заключению экспертов, наступила в результате механической асфиксии.
Виталий был задержан в этот же день. В связи с убийством, в отношении него возбудили уголовное дело. Как пояснила Наталья Ангипова, во время следствия Виталий вину не признал, сообщив, что умысла убивать у него не было, а смерть потерпевшего наступила во время драки.
Сейчас обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Комсомольского района. Затем уголовное дело планируется передать в суд Комсомольского района для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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