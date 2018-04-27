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Петербуржец получил 3,5 года за жестокое истязание над собственным сыном
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Петербуржец получил 3,5 года за жестокое истязание над собственным сыном 

Ivyborg.ru 43 минуты назад
Красносельский суд Петербурга отправил детского истязателя на 3,5 года в колонию. Также мужчина обязан выплатить 250 тыс. рублей по гражданскому иску. Вину подсудимый признал полностью, и дело слушалось в особом порядке
Напомним, уголовное дело Олега Яскельчика поступило 3 апреля. Его подозревали в избиении и издевательствах над семимесячном сыном. Ребенка госпитализировали медики с термическим ожогом и ушибами.
18 февраля мужчина вернулся домой выпившим. Он заставил беременную жену приготовить ему завтрак. От криков проснулся их семимесячный ребенок и заплакал. Подсудимый не выдержал криков и напал на мальчика
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