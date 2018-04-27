В селе под Пензой 20-летний криминалитет организовал кражу из легковушки

В Бессоновском районе Пензенской области злоумышленник обчистил легковушку 43-летней автоледи, которая пришла за помощью к полицейским. Пострадавшая сообщила, что в селе Лопуховка неизвестные из машины «ВАЗ-21099», припаркованного возле дома по месту жительства, украли аккумулятор. «Совместными усилиями сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и оперативные сотрудники ОМВД России по Бессоновскому району установили причастность к краже двоих местных жителей: один из них несовершеннолетний, другой — в возрасте 20 лет, привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.