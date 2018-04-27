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В селе под Пензой 20-летний криминалитет организовал кражу из легковушки
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В селе под Пензой 20-летний криминалитет организовал кражу из легковушки 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
В Бессоновском районе Пензенской области злоумышленник обчистил легковушку 43-летней автоледи, которая пришла за помощью к полицейским.
Пострадавшая сообщила, что в селе Лопуховка неизвестные из машины «ВАЗ-21099», припаркованного возле дома по месту жительства, украли аккумулятор.
«Совместными усилиями сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и оперативные сотрудники ОМВД России по Бессоновскому району установили причастность к краже двоих местных жителей: один из них несовершеннолетний, другой — в возрасте 20 лет, привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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