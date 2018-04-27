В колонию отправил суд череповчанина, рассылавшего школьницам порнографию

Рассылка порнографии школьницам закончилась для 25-летнего череповчанина судом. Его отправили в колонию.

Как сообщает региональный следственный комитет, информацию, запрещенную для просмотра несовершеннолетним, череповчанин отправлял школьницам в социальной сети. Дело было еще в 2016 году. Отправив подросткам порнографию, он фактически совершил в отношении них действия сексуального характера. Сначала следователи узнали об одном подобном факте, но в ходе расследования выяснилось, что жертвами извращенца стали десять школьниц.