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В колонию отправил суд череповчанина, рассылавшего школьницам порнографию
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В колонию отправил суд череповчанина, рассылавшего школьницам порнографию 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Рассылка порнографии школьницам закончилась для 25-летнего череповчанина судом. Его отправили в колонию.
Как сообщает региональный следственный комитет, информацию, запрещенную для просмотра несовершеннолетним, череповчанин отправлял школьницам в социальной сети. Дело было еще в 2016 году. Отправив подросткам порнографию, он фактически совершил в отношении них действия сексуального характера. Сначала следователи узнали об одном подобном факте, но в ходе расследования выяснилось, что жертвами извращенца стали десять школьниц.
В отношении педофила возбудили уголовные дела по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.
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