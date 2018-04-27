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30 кустов конопли обнаружили в квартире нижегородца
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30 кустов конопли обнаружили в квартире нижегородца 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Прокуратура Канавинского района направила в суд материалы дела о применении принудительных мер медицинского характера в отношен6ии 33-летнего нижегородца, который выращивал у себя в квартире коноплю. Об этом Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.
По данным следствия, мужчина был задержан полицией летом 2016 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода. При личном досмотре у него было обнаружено несколько граммов марихуаны.
При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили у него 30 кустов наркосодержащего растения «конопля» и 304 грамма марихуаны.
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы у мужчины было выявлено психическое заболевание.
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