30 кустов конопли обнаружили в квартире нижегородца 

Прокуратура Канавинского района направила в суд материалы дела о применении принудительных мер медицинского характера в отношен6ии 33-летнего нижегородца, который выращивал у себя в квартире коноплю. Об этом Newsroom24 сообщили в прокуратуре Канавинского района.
По данным следствия, мужчина был задержан полицией летом 2016 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода. При личном досмотре у него было обнаружено несколько граммов марихуаны.
При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили у него 30 кустов наркосодержащего растения «конопля» и 304 грамма марихуаны.
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы у мужчины было выявлено психическое заболевание.