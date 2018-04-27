На Ставрополье сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии квартирных краж

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Железноводску задержали подозреваемого в совершении ряда квартирных краж. Им оказался 45-летний ранее неоднократно судимый житель Минераловодского района. Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению девяти краж. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 400 тысяч рублей.

Как установлено полицейскими, злоумышленник проникал в основном в квартиры на нижних этажах или частные домовладения путем отжима окон, откуда похищал все ценное имущество. Так, из домовладения пенсионера мужчина похитил орден Славы, два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией », которые злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В результате обысков по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили часть похищенного имущества, ювелирные изделия и бытовую технику.