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На Ставрополье сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии квартирных краж
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На Ставрополье сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии квартирных краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Железноводску задержали подозреваемого в совершении ряда квартирных краж. Им оказался 45-летний ранее неоднократно судимый житель Минераловодского района. Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению девяти краж. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 400 тысяч рублей.
Как установлено полицейскими, злоумышленник проникал в основном в квартиры на нижних этажах или частные домовладения путем отжима окон, откуда похищал все ценное имущество. Так, из домовладения пенсионера мужчина похитил орден Славы, два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией», которые злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В результате обысков по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили часть похищенного имущества, ювелирные изделия и бытовую технику.
В отношении гражданина следственными органами ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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