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Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
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Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 

РИАМО 26 апреля 2018
Фото: РИАМО
В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили 17 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту «Внуково» задержан один рейс. В «Домодедове» семь рейсов задержали, еще три отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.
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