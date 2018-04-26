Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 

В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили 17 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту «Внуково» задержан один рейс. В «Домодедове» семь рейсов задержали, еще три отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.