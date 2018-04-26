Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Домодедово» и В аэропортах Московского авиаузла «Внуково» «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили 17 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержан один рейс. В «Домодедове» семь рейсов задержали, еще три отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.