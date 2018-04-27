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Суд в Москве приговорил похитивших 1,7 млн долл. участников ОПГ к срокам от четырех до 17 лет колонии
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Суд в Москве приговорил похитивших 1,7 млн долл. участников ОПГ к срокам от четырех до 17 лет колонии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Республики Армения Айка Папояна и двоих граждан Российской Федерации — 40-летнего Евгения Мухамедшина и 24-летнего Тарона Оганяна. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил А. Папояна к 17 годам колонии строгого режима, Е. Мухамедшина — к 10 годам колонии строгого режима, Т. Оганяна — к четырем годам колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.
В суде установлено, что А. Папоян и Т. Оганян вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение кассиров, похитили из сейфов, находящихся в кассовых помещениях по ул. Речников и Золоторожский Вал, денежные средства в размере 1,7 млн долл., принадлежащие столичному предпринимателю.
Кроме этого, А. Папоян и Е. Мухамедшин, приобретя заранее не менее двух единиц огнестрельного оружия неустановленной конструкции, а также вооружившись пистолетами ИЖ-71 (МР-71) и «Гроза-021», зарегистрированными на Е. Мухамедшина, договорились о встрече со своим знакомым для разговора.
11 июля 2016 г. они, вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли на территорию автозаправочной станции, расположенной в районе 41 км МКАД, где после непродолжительной беседы и возникшей в ходе нее конфликтной ситуации, в присутствии работников заправки, произвели не менее 28 выстрелов в сторону скопления людей.
От полученных ранений грудной клетки их знакомый скончался на месте, еще двое потерпевших получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинские учреждения столицы.
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