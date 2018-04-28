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В Челнах с жителей брали деньги за погребения умерших
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В Челнах с жителей брали деньги за погребения умерших 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных поборов за погребения умерших, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, с 2017-го по 2018 год работники МУП «Горкоммунхоз» брали с жителей Набережных Челнов по 245 рублей за услуги по оформлению документов на умерших, а также за аренду лопат для рытья могил. В результате работники казенного предприятия незаконно получили более 977 тысяч рублей. Эти деньги поступили на внебюджетные счета и из них выплатили премии, а также зарплаты работникам.
В отношении неустановленного должностного лица МУП «Горкоммунхоз» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).
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