В Челнах с жителей брали деньги за погребения умерших

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных поборов за погребения умерших, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

По версии следствия, с 2017-го по 2018 год работники МУП «Горкоммунхоз» брали с жителей Набережных Челнов по 245 рублей за услуги по оформлению документов на умерших, а также за аренду лопат для рытья могил. В результате работники казенного предприятия незаконно получили более 977 тысяч рублей. Эти деньги поступили на внебюджетные счета и из них выплатили премии, а также зарплаты работникам.

В отношении неустановленного должностного лица МУП «Горкоммунхоз» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).