В Вышнем Волочке Тверской области полицейские разыскали пропавшую девочку

В дежурную часть Вышневолоцкого отдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что накануне ее 13-летняя дочь ушла из дома в школу и не вернулась. Установить местонахождение ребёнка самостоятельно женщина не смогла.

В целях розыска несовершеннолетней сотрудники отдела были подняты по тревоге. На поиски пропавшей девочки ориентированы наряды полиции, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В результате поисков сотрудниками ПДН МО МВД России «Вышневолоцкий» девочка была обнаружена живой и здоровой. По данным полицейских, она находилась у своих знакомых в городе Вышний Волочек . Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось.

Ребенок передан матери, которая выразила благодарность полицейским, принимавшим участие в поиске дочери. Полицейские выясняют обстоятельства, ставшие причиной ухода ребенка из дома.