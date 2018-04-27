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В Вышнем Волочке Тверской области полицейские разыскали пропавшую девочку
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В Вышнем Волочке Тверской области полицейские разыскали пропавшую девочку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть Вышневолоцкого отдела полиции обратилась женщина, которая сообщила, что накануне ее 13-летняя дочь ушла из дома в школу и не вернулась. Установить местонахождение ребёнка самостоятельно женщина не смогла.
В целях розыска несовершеннолетней сотрудники отдела были подняты по тревоге. На поиски пропавшей девочки ориентированы наряды полиции, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.
В результате поисков сотрудниками ПДН МО МВД России «Вышневолоцкий» девочка была обнаружена живой и здоровой. По данным полицейских, она находилась у своих знакомых в городе Вышний Волочек. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось.
Ребенок передан матери, которая выразила благодарность полицейским, принимавшим участие в поиске дочери. Полицейские выясняют обстоятельства, ставшие причиной ухода ребенка из дома.
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