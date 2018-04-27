СК уменьшил сумму растраты по делу пресс-секретаря Роскомнадзора В. Ампелонского с 20 млн до 6 млн руб.

Следствие уменьшило сумму растраты, инкриминируемую пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и его сообщникам, с 20 млн до 6 млн руб. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» его адвокат Артур Большаков.

«Следствие вменяло фигурантам уголовного дела хищение в размере более 20 млн руб. Теперь им вменяется около 6 млн руб.», — сказал он.

Ранее сообщалось, что следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора В. Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову

По решению суда В. Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Б. Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» А. Весельчаков находятся под домашним арестом до 7 мая, а генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева — под подпиской о невыезде.