СК уменьшил сумму растраты по делу пресс-секретаря Роскомнадзора В. Ампелонского с 20 млн до 6 млн руб. 

Следствие уменьшило сумму растраты, инкриминируемую пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и его сообщникам, с 20 млн до 6 млн руб. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» его адвокат Артур Большаков.
«Следствие вменяло фигурантам уголовного дела хищение в размере более 20 млн руб. Теперь им вменяется около 6 млн руб.», — сказал он.
Ранее сообщалось, что следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора В. Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову.
По решению суда В. Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Б. Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» А. Весельчаков находятся под домашним арестом до 7 мая, а генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева — под подпиской о невыезде.
Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ. Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.