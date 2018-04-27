Пензенский наркодилер пытался перевезти крупную партию героина в Самару на такси

Как стало известно, наркотики на территорию региона поступали из Пензы . Речь идет об объединенном преступном сообществе «Общак». Накануне член ОПС закупил в Пензе 4 килограмма героина для дальнейшей поставки в самарские колонии для заключенных.

«Наркодилер был задержан 26 апреля. Оперативники перехватили Mitsubishi Lanser X на посту КПП «Рубеж». За рулем автомобиля находился таксист, который вез члена преступной группировки в Самару . По словам мужчины, он понятия не имел, с какой целью его пассажир едет в областной центр. В салоне автомобиля было обнаружено 8 пакетов героина», — сообщил источник.

Как стало известно, мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, растрату и воровство. В настоящее время сотрудниками регионального УФСБ проводятся мероприятия, направленные на поимку причастных к преступной схеме лиц. Сотрудники федеральной службы безопасности не исключают, что к делу могут быть причастны правоохранители, прикрывавшие ОПГ.