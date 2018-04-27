Ещё
Пензенский наркодилер пытался перевезти крупную партию героина в Самару на такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пензенский наркодилер пытался перевезти крупную партию героина в Самару на такси 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники регионального управления ФСБ перекрыли крупный канал поставки героина в Самарскую область, передает источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, наркотики на территорию региона поступали из Пензы. Речь идет об объединенном преступном сообществе «Общак». Накануне член ОПС закупил в Пензе 4 килограмма героина для дальнейшей поставки в самарские колонии для заключенных.
«Наркодилер был задержан 26 апреля. Оперативники перехватили Mitsubishi Lanser X на посту КПП «Рубеж». За рулем автомобиля находился таксист, который вез члена преступной группировки в Самару. По словам мужчины, он понятия не имел, с какой целью его пассажир едет в областной центр. В салоне автомобиля было обнаружено 8 пакетов героина», — сообщил источник.
Как стало известно, мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, растрату и воровство. В настоящее время сотрудниками регионального УФСБ проводятся мероприятия, направленные на поимку причастных к преступной схеме лиц. Сотрудники федеральной службы безопасности не исключают, что к делу могут быть причастны правоохранители, прикрывавшие ОПГ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Известному столичному адвокату плеснули в лицо кислотой Семье беглого российского бизнесмена отменили жесткий приговор в Гватемале СК просит перевести под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
На Украине захотели забрать Крымский мост174
Путин поблагодарил россиян за понимание140
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине274
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН41
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение