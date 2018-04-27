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Мужчина напал на учеников школы в Китае, семеро человек погибли
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Мужчина напал на учеников школы в Китае, семеро человек погибли 

РИА Новости 1 час назад
МУЖЧИНА НАПАЛ НА УЧЕНИКОВ ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ШЭНЬСИ, 7 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, 12 ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ — ВЛАСТИ
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