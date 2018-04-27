В Екатеринбурге погибли двое мужчин, возможно, из-за перестрелки

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Два человека погибли в результате стрельбы в Екатеринбурге , следователи не исключают версии конфликта между погибшими, сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.

В пятницу в одном из помещений на Кузнечной улице в Екатеринбурге было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также имел огнестрельное ранение, он тоже скончался, несмотря на оказанную помощь. Возбуждено дело об убийстве.

"Выясняются обстоятельства конфликта (не исключается, что могла произойти перестрелка между указанными погибшими мужчинами). Для выяснения причин инцидента следствием СК допрашиваются свидетели, также будет проведен комплекс необходимых экспертиз", — говорится в сообщении.