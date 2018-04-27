Двое приезжих получили 15 и 19 лет строгого режима за убийство и разбой на Котельнической набережной

Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых граждан — 43-летнего жителя Ростовской области Вячеслава Константинова и 24-летнего жителя Республики Мордовия Максима Базаркина. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил В. Константинова к 19 годам лишения свободы, М. Базаркина — к 15 годам лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима», — пояснил собеседник агентства.

Судом установлено, что знакомый В. Константинова делал ремонт в квартире одного из домов на Котельнической набережной. Осужденный счел, что в сейфе, установленном внутри квартиры, хранятся 5 млн руб. и решил завладеть этими деньгами. Для осуществления задуманного он привлек М. Базаркина, с которым договорился об убийстве находившегося в квартире рабочего, пообещав сообщнику 1 млн руб.

В ноябре 2016 г. осужденные прибыли в квартиру под предлогом оказания помощи в выполнении строительных работ и выносе мусора. В то время, когда М. Базаркин наблюдал за окружающей обстановкой, В. Константинов, найдя топор и отрезок металлической трубы, нанес рабочему не менее семи ударов топором, не менее четырех ударов отрезком металлической трубы по голове, а также резаное ранение шеи, от которых мужчина скончался.

Убедившись, что потерпевший мертв, подсудимые распилили сейф, однако денег в нем не обнаружили. После этого сообщники похитили мобильный телефон убитого и скрылись с места преступления.