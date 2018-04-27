Екатеринбуржец расправился с экс-супругой и сдался полиции

Екатеринбурге задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве бывшей жены. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области , преступление было совершено утром 26 апреля. У одного из домов по улице Машинной подозреваемый избивал экс-супругу. Произошедшее увидел прохожий и окрикнул его. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Потерпевшая упала и больше не поднималась.

Подозреваемый сам явился в полицию и рассказал о случившемся. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.