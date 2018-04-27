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Екатеринбуржец расправился с экс-супругой и сдался полиции
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Екатеринбуржец расправился с экс-супругой и сдался полиции 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве бывшей жены. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено утром 26 апреля. У одного из домов по улице Машинной подозреваемый избивал экс-супругу. Произошедшее увидел прохожий и окрикнул его. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Потерпевшая упала и больше не поднималась.
Подозреваемый сам явился в полицию и рассказал о случившемся. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.
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