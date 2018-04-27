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Суд в Москве рассмотрит дело о хищении более 2,1 млрд руб. у «Нота-банка» и «Мостотреста»
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Суд в Москве рассмотрит дело о хищении более 2,1 млрд руб. у «Нота-банка» и «Мостотреста» 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у ПАО «Нота-банк» и ПАО «Мостотрест», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ПАО «Нота-банк» и их сообщницы. Они обвиняются в хищениях денежных средств данной кредитной организации и ПАО «Мостотрест» на сумму более 2,1 млрд руб. Уголовное дело, расследованное следственным департаментом МВД России, направлено в Останкинский районный суд столицы для рассмотрения по существу», — отметил собеседник агентства.
По версии следствия, один из руководителей указанной кредитной организации в 2015 г. похитил 1,5 млрд руб., размещенные «Мостотрестом» на депозите в банке. Кроме того, обвиняемый вместе с братом присвоили 321 млн руб., оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку.
Также финансист вместе с сообщницей незаконно завладели принадлежавшими банку 350 млн руб., перечислив эту сумму на основании фиктивного договора на счет подконтрольной ему фирмы-однодневки.
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