В Петербурге полицией раскрыто более 20 краж из автотранспорта на сумму более полумиллиона рублей

В сентябре 2017 года сотрудники полиции за совершение кражи из гаража, расположенного на улице Связи в городе Ломоносове , задержали 36-летнего неработающего гражданина. Подозреваемый находится в следственном изоляторе В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ГУ МВД России дополнительно изобличили указанного гражданина в совершении 24 краж из автотранспорта в Петродворцовом, Красносельском, Кронштадтском районах Петербурга и Сосновоборском районе Ленобласти . Общий ущерб составил почти 650 тысяч рублей. Похищенное имущество частично изъято. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мера пресечения подозреваемому — заключение под стражу — не изменялась.