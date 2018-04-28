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В Петербурге полицией раскрыто более 20 краж из автотранспорта на сумму более полумиллиона рублей
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В Петербурге полицией раскрыто более 20 краж из автотранспорта на сумму более полумиллиона рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В сентябре 2017 года сотрудники полиции за совершение кражи из гаража, расположенного на улице Связи в городе Ломоносове, задержали 36-летнего неработающего гражданина. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ГУ МВД России дополнительно изобличили указанного гражданина в совершении 24 краж из автотранспорта в Петродворцовом, Красносельском, Кронштадтском районах Петербурга и Сосновоборском районе Ленобласти. Общий ущерб составил почти 650 тысяч рублей. Похищенное имущество частично изъято.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мера пресечения подозреваемому — заключение под стражу — не изменялась.
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