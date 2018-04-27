В Петербурге мужчину подозревают в краже икон

Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны, в Московском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, которого подозревают в краже икон, подсвечника и картины.

Мужчину заметили проезжавшие мимо патрульные. Петербуржец нес несколько объемных пакетов. Заметив, что патрульная служба заинтересовалась им, мужчина резко поменял направление движения и побежал, но пакеты не бросил.

Бежавший был задержан и доставлен в правоохранительные органы . При осмотре пакетов сотрудники полиции обнаружили три иконы, картину и подсвечник из металла, напоминающего золото. Мужчина не смог понятно объяснить, откуда взял эти предметы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для выяснения причастности к подобным происшествиям. Петербуржца подозревают в краже.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили фирму на Софийской улице. Они пригрозили женщинам-бухгалтерам пистолетом и забрали один миллион рублей, который предназначался для выплаты зарплаты рабочим.