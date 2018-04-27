Ещё
В Петербурге мужчину подозревают в краже икон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге мужчину подозревают в краже икон 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны, в Московском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, которого подозревают в краже икон, подсвечника и картины.
Мужчину заметили проезжавшие мимо патрульные. Петербуржец нес несколько объемных пакетов. Заметив, что патрульная служба заинтересовалась им, мужчина резко поменял направление движения и побежал, но пакеты не бросил.
Бежавший был задержан и доставлен в правоохранительные органы. При осмотре пакетов сотрудники полиции обнаружили три иконы, картину и подсвечник из металла, напоминающего золото. Мужчина не смог понятно объяснить, откуда взял эти предметы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для выяснения причастности к подобным происшествиям. Петербуржца подозревают в краже.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили фирму на Софийской улице. Они пригрозили женщинам-бухгалтерам пистолетом и забрали один миллион рублей, который предназначался для выплаты зарплаты рабочим.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семье беглого российского бизнесмена отменили жесткий приговор в Гватемале На Ямале осуждены двое членов ячейки ИГИЛ СК просит перевести под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию678
Джигарханян захотел умереть дома47
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
Путин поделился планом развитии России150
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»105
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение