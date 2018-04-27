Суд в Петербурге решил депортировать лидера кришнаитов из-за взятки

С. - ПЕТЕРБУРГ , 27 апр — РИА Новости . Один из лидеров организации кришнаитов из Индии Дас Джайанта Кумар, задержанный в Петербурге при передаче взятки сотруднику миграционного управления ГУМВД , приговорен в пятницу к штрафу в 100 тысяч рублей и депортации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года при передаче взятки сотруднику управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками управления ФСБ был задержан гражданин Индии Дас Джайанта Кумар.

"Красносельским районным судом гражданин Индии Дас Джайанта Кумар признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (Дача взятки — ред.). С учетом времени, проведенного в СИЗО , суд назначил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы со штрафом 100 тысяч рублей и депортацией после вступления приговора в законную силу", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что задержанный является активным функционером кришнаитского религиозного объединения «миссия Шри-Чайтанья Сарасват Матх». По данным источника, главный офис указанной организации расположен в Индии, на территории Санкт-Петербурга организация осуществляла деятельность без государственной регистрации. Взятка предназначалась за непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства и избежание депортации, сообщал источник.