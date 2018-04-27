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На Ямале спецназ «Гром» задержал банду наркодельцов (ВИДЕО)
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На Ямале спецназ «Гром» задержал банду наркодельцов (ВИДЕО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Ямальские силовики провели масштабную спецоперацию по задержанию пятерых членов преступной группы, занимавшихся поставкой и распространением наркотиков на территории Лабытнанги.
Совместная спецоперация лабытнангской полиции, сотрудников следственного комитета, отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД по ЯНАО, при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром» прошла в минувшую субботу, 21 апреля, в двух городах — в Лабытнанги и Тюмени.
В ходе проведения обысков у задержанных было изъято более 50 грамм наркотических средств, расфасованных и приготовленных к сбыту через тайники-закладки. Кроме того, в Лабытнанги была ликвидирована мини-лаборатория по изготовлению зелья.
Всем задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — 11 эпизодов (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и пунктом «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ — 2 эпизода (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере с использованием сети интернет).
Все задержанные заключены под стражу по ходатайству следствия, рассказали в пресс-службе ямальского управления Следственного комитета России.
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