На Ямале спецназ «Гром» задержал банду наркодельцов (ВИДЕО)

Ямальские силовики провели масштабную спецоперацию по задержанию пятерых членов преступной группы, занимавшихся поставкой и распространением наркотиков на территории Лабытнанги

Совместная спецоперация лабытнангской полиции, сотрудников следственного комитета , отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД по ЯНАО , при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа «Гром» прошла в минувшую субботу, 21 апреля, в двух городах — в Лабытнанги и Тюмени

В ходе проведения обысков у задержанных было изъято более 50 грамм наркотических средств, расфасованных и приготовленных к сбыту через тайники-закладки. Кроме того, в Лабытнанги была ликвидирована мини-лаборатория по изготовлению зелья.

Всем задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — 11 эпизодов (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и пунктом «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ — 2 эпизода (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере с использованием сети интернет).

Все задержанные заключены под стражу по ходатайству следствия, рассказали в пресс-службе ямальского управления Следственного комитета России.