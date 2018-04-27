Не ходил за продуктами. Нижегородец жестоко убил свою мать

фото pixabay.comНе ходил за продуктами. Нижегородец жестоко убил свою матьНижегородец обвиняется в жестоком убийстве матери-пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в ночь на 26 апреля 2018 года в квартире дома по ул. Федосеенко Сормовского района г. Н. Новгород подозреваемый нанес матери несколько ножевых ранений по телу, а также множественные удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась.

Как установили следователи СК, подозреваемый является инвалидом, имеет хроническое заболевание. С целью определения его вменяемости следователям СК предстоит назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.