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Не ходил за продуктами. Нижегородец жестоко убил свою мать
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Не ходил за продуктами. Нижегородец жестоко убил свою мать 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНе ходил за продуктами. Нижегородец жестоко убил свою матьНижегородец обвиняется в жестоком убийстве матери-пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в ночь на 26 апреля 2018 года в квартире дома по ул. Федосеенко Сормовского района г. Н. Новгород подозреваемый нанес матери несколько ножевых ранений по телу, а также множественные удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась.
Как установили следователи СК, подозреваемый является инвалидом, имеет хроническое заболевание. С целью определения его вменяемости следователям СК предстоит назначить психолого-психиатрическую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело.
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