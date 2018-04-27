В Пензе 22-летний парень деньги украл на автомойке

Пензе правоохранители раскрыли преступление, произошедшее на автомойке в Первомайском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , 24-летний пензенец попросил помощи у сотрудников отдела полиции №4 УМВД России по городу. Он рассказал, что в автомойке неизвестные украли 4 000 рублей, которые лежали на ящике купюроприемника.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 22-летнего пензенца. Он признался в краже. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе управления.