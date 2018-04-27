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В Пензе 22-летний парень деньги украл на автомойке
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В Пензе 22-летний парень деньги украл на автомойке 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе правоохранители раскрыли преступление, произошедшее на автомойке в Первомайском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 24-летний пензенец попросил помощи у сотрудников отдела полиции №4 УМВД России по городу. Он рассказал, что в автомойке неизвестные украли 4 000 рублей, которые лежали на ящике купюроприемника.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 22-летнего пензенца. Он признался в краже. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе управления.
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