В Башкирии мужчину, убившего подругу и закатавшего тело в половик, осудили на семь лет

Учалинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Мужчину приговорили к семи годам колонии.

Преступление случилось в канун нового года. 30 декабря мужчина с подругой вместе коротали вечер. А на утро следующего дня поссорились. Женщина начала сыпать оскорблениями в адрес приятеля, тот не выдержал, схватил провод от телефонной зарядки и затянул его на шее жертвы. Женщина скончалась на месте. А мужчина решил замести следы преступления. Он закатал тело убитой в палас, погрузил в машину и решил вывезти его за пределы города. Но по пути убийцу остановили дорожные инспекторы. Они почувствовали запах алкоголя от водителя и забрали автомобиль на штрафстоянку. Только 2 января душегуб не выдержал мучений совести и пришел к полицейским с повинной.

— Обвиняемый помогал следствию и поддерживал семью женщины материально. Суд учел все это как смягчающие обстоятельства, — рассказал источник.