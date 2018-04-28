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В Башкирии мужчину, убившего подругу и закатавшего тело в половик, осудили на семь лет
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В Башкирии мужчину, убившего подругу и закатавшего тело в половик, осудили на семь лет 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Учалинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Мужчину приговорили к семи годам колонии.
Преступление случилось в канун нового года. 30 декабря мужчина с подругой вместе коротали вечер. А на утро следующего дня поссорились. Женщина начала сыпать оскорблениями в адрес приятеля, тот не выдержал, схватил провод от телефонной зарядки и затянул его на шее жертвы. Женщина скончалась на месте. А мужчина решил замести следы преступления. Он закатал тело убитой в палас, погрузил в машину и решил вывезти его за пределы города. Но по пути убийцу остановили дорожные инспекторы. Они почувствовали запах алкоголя от водителя и забрали автомобиль на штрафстоянку. Только 2 января душегуб не выдержал мучений совести и пришел к полицейским с повинной.
— Обвиняемый помогал следствию и поддерживал семью женщины материально. Суд учел все это как смягчающие обстоятельства, — рассказал источник.
Прокуратура просила о наказании в 10 лет. Мягкий приговор обвинители намерены оспорить.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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