Тело на штрафстоянке: в Башкирии осудили мужчину, который убил и закатал подругу в половик

В Учалах прошло заседание по делу об убийстве женщины. На скамье подсудимых оказался приятель дамы.

Преступление произошло в канун нового года. 30 декабря Артур (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) вместе со знакомой Мариной решили провести время вместе, мужчина пригласил даму к себе домой. Под утро подруга устала от общества новоиспеченного кавалера и стала сыпать в его сторону оскорблениями. Мужчину нападки задели за живое. Несколько раз в ярости он попросил говорливую подругу замолчать, а после и вовсе не совладал с яростью. Он схватил зарядник от телефона, накинул на шею подруги и начал душить. Женщина сопротивлялась, но вырваться так и не смогла.

— Артур увидел, что Марина не дышит, и начал паниковать. Он обмотал лицо женщины скотчем. А после завернул тело убитой в палас. Вещи подруги мужчина сложил в пакет, — рассказал источник Ufa1.

Чтобы скрыть следы преступления, душегуб положил жертву на заднее сиденье автомобиля и решил вывезти тело за пределы города. Но по пути ему попался пост ДПС . Водитель не успел отрезветь после ночи веселья, и машину Артура забрали на штрафстоянку. Там тело Марины и пролежало три дня. 2 января Артур пришел в полицию и во всем признался.

В преступлении раскаялся

Пока длилось следствие, мужчина активно помогал оперативникам. Просил прощения у родственников убитой и помогал им материально.

— По его словам, преступление было совершено в состоянии опьянения. Мужчина признался, что не осознавал, что делает и искренне сожалеет о случившемся, — пояснил источник.

Обвинители попросили судью приговорить душегуба к десяти годам лишения свободы. Приговор по делу судья вынесет 28 апреля.