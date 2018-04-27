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Тело на штрафстоянке: в Башкирии осудили мужчину, который убил и закатал подругу в половик
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Тело на штрафстоянке: в Башкирии осудили мужчину, который убил и закатал подругу в половик 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Учалах прошло заседание по делу об убийстве женщины. На скамье подсудимых оказался приятель дамы.
Преступление произошло в канун нового года. 30 декабря Артур (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) вместе со знакомой Мариной решили провести время вместе, мужчина пригласил даму к себе домой. Под утро подруга устала от общества новоиспеченного кавалера и стала сыпать в его сторону оскорблениями. Мужчину нападки задели за живое. Несколько раз в ярости он попросил говорливую подругу замолчать, а после и вовсе не совладал с яростью. Он схватил зарядник от телефона, накинул на шею подруги и начал душить. Женщина сопротивлялась, но вырваться так и не смогла.
— Артур увидел, что Марина не дышит, и начал паниковать. Он обмотал лицо женщины скотчем. А после завернул тело убитой в палас. Вещи подруги мужчина сложил в пакет, — рассказал источник Ufa1.
Чтобы скрыть следы преступления, душегуб положил жертву на заднее сиденье автомобиля и решил вывезти тело за пределы города. Но по пути ему попался пост ДПС. Водитель не успел отрезветь после ночи веселья, и машину Артура забрали на штрафстоянку. Там тело Марины и пролежало три дня. 2 января Артур пришел в полицию и во всем признался.
В преступлении раскаялся
Пока длилось следствие, мужчина активно помогал оперативникам. Просил прощения у родственников убитой и помогал им материально.
— По его словам, преступление было совершено в состоянии опьянения. Мужчина признался, что не осознавал, что делает и искренне сожалеет о случившемся, — пояснил источник.
Обвинители попросили судью приговорить душегуба к десяти годам лишения свободы. Приговор по делу судья вынесет 28 апреля.
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