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Лже-газовики продолжают орудовать в Ленобласти и обманывать пенсионеров
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Лже-газовики продолжают орудовать в Ленобласти и обманывать пенсионеров 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Мошенники, притворившись сотрудниками газовой службы, попали в квартиру и украли у пенсионера из Кузьмолово банковскую карту и документы.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, 26 апреля в полицию Всеволожска с заявлением обратился 71-летний житель посёлка Кузьмоловский. Потерпевший рассказал, что средь бела дня к нему в квартиру позвонили двое молодых мужчин, которые не смахивали на газовиков и были облачены в спортивные костюмы. Однако они представились сотрудниками газовой службы и попросились в квартиру, чтобы проверить оборудование.
Как только злоумышленники оказались в коридоре квартиры, они схватили первое, что увидели, и скрылись. Добычей оказалась сумка пенсионера, в которой лежала карта "Сбербанка" и документы.
Пенсионер указал, что мужчины были не старше 30 лет, а один из них на вид был похож на иностранца. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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