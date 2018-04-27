Лже-газовики продолжают орудовать в Ленобласти и обманывать пенсионеров

Мошенники, притворившись сотрудниками газовой службы, попали в квартиру и украли у пенсионера из Кузьмолово банковскую карту и документы.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, 26 апреля в полицию Всеволожска с заявлением обратился 71-летний житель посёлка Кузьмоловский . Потерпевший рассказал, что средь бела дня к нему в квартиру позвонили двое молодых мужчин, которые не смахивали на газовиков и были облачены в спортивные костюмы. Однако они представились сотрудниками газовой службы и попросились в квартиру, чтобы проверить оборудование.

Как только злоумышленники оказались в коридоре квартиры, они схватили первое, что увидели, и скрылись. Добычей оказалась сумка пенсионера, в которой лежала карта "Сбербанка" и документы.

Пенсионер указал, что мужчины были не старше 30 лет, а один из них на вид был похож на иностранца. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.