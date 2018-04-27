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Покусавший полицейского оренбуржец может сесть в тюрьму
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Покусавший полицейского оренбуржец может сесть в тюрьму 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Житель города Ясного Оренбургской области может сесть в тюрьму за причинение телесных повреждений сотрудникам полиции.
В конце марта 2018 года районный суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого оказался мужчина, обвиняемый в совершении трех эпизодов насилия. Установлено, что в январе нынешнего года в дежурную часть обратилась женщина, которая попросила сотрудников полиции урегулировать конфликт с мужем. По приезду полицейские обнаружили дебошира, который оказал сопротивление и укусил его. В тот же день прибыв для проведения проверки другого сотрудника, мужчина бросил ему в голову пассатижи и умудрился наброситься на второго полицейского, который попытался вывести обвиняемого из дежурной части.
В содеянном мужчина раскаялся. Судом назначено наказание в виде 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении. На данный момент приговор не вступил в силу.
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