Покусавший полицейского оренбуржец может сесть в тюрьму

Житель города Ясного Оренбургской области может сесть в тюрьму за причинение телесных повреждений сотрудникам полиции.

В конце марта 2018 года районный суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого оказался мужчина, обвиняемый в совершении трех эпизодов насилия. Установлено, что в январе нынешнего года в дежурную часть обратилась женщина, которая попросила сотрудников полиции урегулировать конфликт с мужем. По приезду полицейские обнаружили дебошира, который оказал сопротивление и укусил его. В тот же день прибыв для проведения проверки другого сотрудника, мужчина бросил ему в голову пассатижи и умудрился наброситься на второго полицейского, который попытался вывести обвиняемого из дежурной части.

В содеянном мужчина раскаялся. Судом назначено наказание в виде 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении. На данный момент приговор не вступил в силу.