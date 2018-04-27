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Чиновника в Оренбуржье подозревают в покровительстве фирме
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Чиновника в Оренбуржье подозревают в покровительстве фирме 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
Установлено, что подозреваемый, замещая должность заместителя главы администрации МО «Северный район» осуществлял покровительство ООО «им. Ленина», где учредителем является его дочь. Зная, что условия договора между администрацией и организацией на проведение биологической рекультивации земельного участка площадью более 7 га не выполнены, он все равно осуществил приемку рекультивации, чем предоставил необоснованные льготы для ООО «им. Ленина».
Кроме того, мужчина лично и через свою дочь участвовал в предпринимательской деятельности организации, получая прибыль. Сейчас следственными органами решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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