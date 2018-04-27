Чиновника в Оренбуржье подозревают в покровительстве фирме

Установлено, что подозреваемый, замещая должность заместителя главы администрации МО «Северный район» осуществлял покровительство ООО «им. Ленина», где учредителем является его дочь. Зная, что условия договора между администрацией и организацией на проведение биологической рекультивации земельного участка площадью более 7 га не выполнены, он все равно осуществил приемку рекультивации, чем предоставил необоснованные льготы для ООО «им. Ленина».

Кроме того, мужчина лично и через свою дочь участвовал в предпринимательской деятельности организации, получая прибыль. Сейчас следственными органами решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.