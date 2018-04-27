ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, задержаны 20 человек

"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", — говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружена и изъята религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ*, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", — добавляется в релизе.