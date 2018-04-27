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ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, задержаны 20 человек
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ФСБ провела в Новом Уренгое спецоперацию, задержаны 20 человек 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию, задержаны 20 человек, у них нашли материалы, пропагандирующие деятельность террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает в пятницу ЦОС ФСБ.
"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", — говорится в сообщении.
В ходе обысков обнаружена и изъята религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ*, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", — добавляется в релизе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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